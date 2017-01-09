Число пострадавших при пожаре в подмосковном Одинцове возросло до 11 человек

В МЧС сообщили, что число пострадавших во время крупного пожара в многоквартирном доме в подмосковном Одинцове возросло до 11 человек.несколько квартир жилого дома в Одинцове, возросло до 11 человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В больницы доставлены 11 человек, среди них шестеро детей. По предварительным данным, все они надышались продуктами горения».
Напомним, пожар начался в воскресенье около 20:00 в жилом доме на Можайском шоссе в Одинцове на третьем этаже. Через балконы пламя перекинулось на квартиры, расположенные выше. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 10 человек. В настоящее время пожар уже потушен. Причины его возникновения установят специалисты МЧС. Соседи сообщили, что в квартире, где начался пожар, проживает неблагополучная семья.
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