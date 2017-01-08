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  • 09.01, 00:14

МЧС: при пожаре в подмосковном Одинцове пострадали шестеро детей

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МЧС: при пожаре в подмосковном Одинцове пострадали шестеро детей

МЧС: при пожаре в подмосковном Одинцове пострадали шестеро детей

В результате пожара в Одинцове госпитализировали шестерых детей, все они получили отравление дымом.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Шестеро детей направлены в медучреждение с отравлением продуктами горения. На месте ЧП работают шесть единиц техники и 25 человек».

Ранее сообщалось, что ликвидировано открытое горение в жилом доме на Можайском шоссе в Одинцове, где этим вечером огнем было охвачено несколько квартир. Пожар начался в воскресенье около 20:00 на третьем этаже, а позже через балконы пламя перекинулось на квартиры, расположенные выше. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали из дома 10 человек.

Причины пожара в Одинцове установят специалисты МЧС после завершения проливки конструкций.

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