Пожарные потушили горящие квартиры в Одинцове

В МЧС сообщили, что пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном Одинцеове, где загорелись несколько квартир, ликвидирован.сайте регионального управления МЧС, пожар в жилом доме в Одинцове потушен.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Пожар ликвидирован в 22:15, пострадавших нет».
Информация о пожаре по адресу Можайское шоссе, дом 108 в подмосковном Одинцове поступила на пульт дежурного МЧС в 20:09. Пламя перекинулось с квартиры на третьем этаже на балконы четвертого и пятого этажей. Из дома были эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
В 22:10 пожар локализован, в 22:15 открытое горение было ликвидировано.
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