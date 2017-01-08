Сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме в Одинцово

Крупный пожар разгорелся в одном из домов в подмосковном Одинцове. Огнем охвачены как минимум три квартир.Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Источник: «Проводится разведка пожара. Предварительно в горящих квартирах могут оставаться люди. Эта информация проверяется».
Между тем, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, в квартире на пятом этаже находится человек, который нуждается в помощи. Также очевидцы сообщают, о детях, которых вынесли из подъезда и отправили в больницу в карете скорой помощи.
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