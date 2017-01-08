#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Посредник
Посредник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 22:43

Сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме в Одинцово

комментировать
Сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме в Одинцово

Сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме в Одинцово

Сразу несколько квартир вспыхнули в жилом доме в Одинцово

Крупный пожар разгорелся в одном из домов в подмосковном Одинцове. Огнем охвачены как минимум три квартир.

Пожар начался в квартире на третьем этаже, затем огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Источник: «Проводится разведка пожара. Предварительно в горящих квартирах могут оставаться люди. Эта информация проверяется».

Между тем, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, в квартире на пятом этаже находится человек, который нуждается в помощи. Также очевидцы сообщают, о детях, которых вынесли из подъезда и отправили в больницу в карете скорой помощи.


Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru