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  • 08.01, 22:43

Из пылающего в Одинцове многоквартирного дома эвакуировали 10 человек

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Из пылающего в Одинцове многоквартирного дома эвакуировали 10 человек

Из пылающего в Одинцове многоквартирного дома эвакуировали 10 человек

Из пылающего в Одинцове многоквартирного дома эвакуировали 10 человек

В подмосковном Одинцове продолжается тушение масштабного пожара. Из горящего жилого дома были эвакуированы 10 человек.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «По лестничным переходам из горящего здания эвакуированы 10 человек. Пострадавших нет».

По предварительной информации МЧС, в подъездах, где пылает несколько квартир, не осталось людей, цитирует «„Интерфакс“.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: Внутри предварительно больше людей нет. Продолжается тушение. Огонь перекинулся с квартиры на третьем этаже на балконы четвертого и пятого этажей».

Ранее сообщалось, что, по сообщениям очевидцев в соцсетях, в квартире на пятом этаже находился человек, нуждающийся в помощи. Соседи также рассказали, что выведенных из горячего подъезда детей отправили в больницу в карете скорой помощи.


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