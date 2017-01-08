Из пылающего в Одинцове многоквартирного дома эвакуировали 10 человек

В подмосковном Одинцове продолжается тушение масштабного пожара. Из горящего жилого дома были эвакуированы 10 человек.
По предварительной информации МЧС, в подъездах, где пылает несколько квартир, не осталось людей, цитирует «„Интерфакс“.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: Внутри предварительно больше людей нет. Продолжается тушение. Огонь перекинулся с квартиры на третьем этаже на балконы четвертого и пятого этажей».
Ранее сообщалось, что, по сообщениям очевидцев в соцсетях, в квартире на пятом этаже находился человек, нуждающийся в помощи. Соседи также рассказали, что выведенных из горячего подъезда детей отправили в больницу в карете скорой помощи.
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