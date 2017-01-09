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  • 09.01, 01:45

Глава Пентагона назвал «нулевым» вклад РФ в борьбу с террористами «Исламского государства»

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Глава Пентагона назвал «нулевым» вклад РФ в борьбу с террористами «Исламского государства»

Глава Пентагона назвал «нулевым» вклад РФ в борьбу с террористами «Исламского государства»

Шеф Пентагона Эштон Картер заявил, что присутствие России в Сирии якобы «лишь усиливает гражданскую войну».

В интервью телеканалу NBC News глава Минобороны США Эштон Картер заявил, что, по его мнению, Россия «не внесла вклад в борьбу США с „Исламским государством“».

Эштон Картер, министр обороны США: «Нет, они не сделали ничего против „Исламского государства“, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ничего из этого… Русские усилили сирийскую гражданскую войну».

Картер также заявил, что «подход США к России должен быть жестким, но сбалансированным»,

Эштон Картер: «Нам нужна жесткая, но и сбалансированная политика противодействия России, при которой мы стараемся работать с ней, когда можем».

Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. ВКС РФ с 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При посредничестве РФ в Сирии был введен режим прекращения огня: сирийская армия правительственная и вооруженные группировки согласились соблюдать перемирие на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение не включает в себя террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

По данным российского Центра по примирению сторон в САР, только за последние сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились еще несколько населенных пунктов, и их число достигло 1095. В течение последних суток жителям города Алеппо было передано 1,6 тонны гуманитарной помощи. Российские саперы разминируют освобожденные от боевиков кварталы Алеппо. 6 января Россия начала сокращать группировку Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента РФ.

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