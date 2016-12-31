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  • 31.12, 22:06

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии

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Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии

Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.

В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения», сообщает ТАСС.

«Проект резолюции принимается единогласно», — заявил председатель Совета Безопасности.

Текст проекта резолюции был представлен Россией и Турцией прошлой ночью.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что резолюция закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии. Ранее были подписаны документы о перемирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.

После голосования представитель от Великобритании заявил, что надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии, сообщает РИА Новости.

Представитель Великобритании: «Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах».

Представитель от США отметил, что российский проект резолюции достаточно сбалансирован. «Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку (процессу урегулирования — прием. ред.)», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.

Мишель Сисон, заместитель постоянного представителя США при ООН: «Мы надеемся, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений».

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

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