Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии

Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.ТАСС.
«Проект резолюции принимается единогласно», — заявил председатель Совета Безопасности.
Текст проекта резолюции был представлен Россией и Турцией прошлой ночью.
После голосования представитель от Великобритании заявил, что надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии, сообщает РИА Новости.
Представитель Великобритании: «Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах».
Представитель от США отметил, что российский проект резолюции достаточно сбалансирован. «Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку (процессу урегулирования — прием. ред.)», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.
Мишель Сисон, заместитель постоянного представителя США при ООН: «Мы надеемся, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений».
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
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