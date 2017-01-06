#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.01, 13:05

Российские военные начали покидать Сирию

9 комментариев

Российские военные начали покидать Сирию

Российские военные начали покидать Сирию

Россия начала сокращать группировку Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Валерий Герасимов: «В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии».

Герасимов подчеркнул, что в первую очередь из Сирии будет выведены авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий» и корабли сопровождения, передает «Интерфакс».

Валерий Герасимов: «Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом».

Генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий российской группировкой в Сирии, заявил, что все поставленные задачи корабельной авианесущей группой выполнены.

Андрей Картаполов: «За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью».

Он добавил, что вылеты осуществлялись в сложных гидрометеорологических условиях. Действиями авиации поражены 1252 объекта террористов.

С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня, гарантами которого выступили Россия и Турция. К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились 7 вооруженных группировок. В их составе примерно 60 тысяч человек.

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru