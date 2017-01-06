Российские военные начали покидать Сирию

Россия начала сокращать группировку Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов подчеркнул, что в первую очередь из Сирии будет выведены авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий» и корабли сопровождения, передает «Интерфакс».
Валерий Герасимов: «Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом».
Генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий российской группировкой в Сирии, заявил, что все поставленные задачи корабельной авианесущей группой выполнены.
Андрей Картаполов: «За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью».
Он добавил, что вылеты осуществлялись в сложных гидрометеорологических условиях. Действиями авиации поражены 1252 объекта террористов.
С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня, гарантами которого выступили Россия и Турция. К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились 7 вооруженных группировок. В их составе примерно 60 тысяч человек.
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