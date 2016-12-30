В Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня

В Сирии произошло событие, которого с нетерпением ждали не только сами сирийцы, но и весь мир. Власти страны, при участии Москвы и Анкары, смогли договориться с вооруженной оппозицией о прекращении огня и начале мирных переговоров.Associated Press со ссылкой на источник в сирийской оппозиции сообщает, что бои в районе Дамаска прекратились.
О том, что договоренности о прекращении огня были подписаны, объявил российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Речь идет о пакете из трех документов: о режиме прекращения огня, о контроле за его выполнением и о подготовке к переговорам в Астане. Гарантами исполнения этих договоренностей выступают Россия и Турция. Подробности заключенного перемирия — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Самое главное, что подписано заявление о готовности к мирным переговорам, то есть, вооруженная оппозиция и правительство согласны не только не стрелять, но и разговаривать. Уже формируются команды переговорщиков, и уже известно, что встретятся они в Астане.
Владимир Путин, президент РФ: «Я призываю правительство САР, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона, вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны, оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана».
Соглашение подписано с вооруженными отрядами, которые контролируют значительную часть центральной Сирии: территории, где официальный Дамаск утратил свое влияние.
К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились 7 вооруженных группировок. В их составе примерно 60 тысяч человек. Эксперты говорят о них: «боевой кулак оппозиции».
Елена Супонина, советник директора Института стратегических исследований: «Это дает шанс на настоящее перемирие потому, что его подписали как раз те лидеры, те авторитеты, которые контролируют ситуацию на местах. Политическая оппозиция эту ситуацию не контролировала, поэтому толка от ее договоренностей никакого не было».
Договаривались сложно. Президент Владимир Путин назвал подписанные соглашения «хрупкими»: слишком разные интересы, слишком много в регионе игроков. И, кажется, многие из них теперь потеряют влияние.
Семён Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии: «Я считаю, что могут быть зоны влияния. Единой Сирии, как в 2011 году, уже не будет. Это должно быть федеральное государство».
В мирных переговорах не участвовали США. Как объясняют эксперты, Штаты никак не могли определиться с позицией, и с тем, кого считать боевиками. Американская дипломатия, конечно, вернется в этот процесс, но не раньше, чем Дональд Трамп окончательно переедет в Белый дом.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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