Минобороны опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к перемирию

Режим перемирия в Сирии вступает в действие 30 декабря в 00:00. На данный момент к перемирию присоединились семь сирийских группировок, сообщает Минобороны России.
В российском военном ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ включает в себя комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. В третьем содержится заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
смогли договориться о прекращении огня на территории страны. По словам президента, достигнутые договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном. В частности, недавно в Москве состоялась встреча министров иностранных дел трех стран. Они условились взять на себя обязательства не только по контролю за перемирием, но и по гарантиям мирного процесса.
Комментарии