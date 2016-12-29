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  • 29.12, 18:32

Минобороны опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к перемирию

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Минобороны опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к перемирию

Минобороны опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к перемирию

Режим перемирия в Сирии вступает в действие 30 декабря в 00:00. На данный момент к перемирию присоединились семь сирийских группировок, сообщает Минобороны России.

В список группировок умеренной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия, вошли: «Фейлак аш-Шам» (в состав которой входят 19 отрядов численностью более 4 тыс. человек), «Ахрар аш-Шам» (более 80 отрядов численностью около 16 тыс. человек), «Джейш иль-Ислам» (64 отряда численностью в 12 тыс. человек), «Сувар аги-Шам» (восемь батальонов численностью около 2,5 тыс. человек), «Джейш аль-Муджахидин» (13 отрядов численностью 8 тыс. человек), «Джейш Идлиб» (три отряда численностью более 6 тыс. человек), «Алъ-Джабхат аьи-Шамия» (пять отрядов численностью около 3 тыс. человек).

В российском военном ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ включает в себя комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. В третьем содержится заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня на территории страны. По словам президента, достигнутые договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном. В частности, недавно в Москве состоялась встреча министров иностранных дел трех стран. Они условились взять на себя обязательства не только по контролю за перемирием, но и по гарантиям мирного процесса.

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