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  • 29.12, 15:30

Путин объявил о прекращении огня участниками конфликта в Сирии

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Путин объявил о прекращении огня участниками конфликта в Сирии

Путин объявил о прекращении огня участниками конфликта в Сирии

Президент РФ сообщил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня на территории страны.

По словам Владимира Путина, уже подписаны соответствующие документы.

Также удалось достичь договоренностей о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, а также о готовности к началу мирных переговоров, передает «Интерфакс».

Также Путин отметил, что это «событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали».

Путин подчеркнул, что достигнутые договоренности стали результатом работы России с Турцией и Ираном. В частности, недавно в Москве состоялась встреча министров иностранных дел трех стран. Они условились взять на себя обязательства не только по контролю за перемирием, но и по гарантиям мирного процесса.

Владимир Путин, президент РФ: «Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы».

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что Россия и Турция предложили сторонам сирийского конфликта план всеобъемлющего перемирия. Предусматривалось, что перемирие охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на террористические организации.

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