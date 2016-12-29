Путин объявил о прекращении огня участниками конфликта в Сирии

Президент РФ сообщил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня на территории страны.
Также удалось достичь договоренностей о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, а также о готовности к началу мирных переговоров, передает «Интерфакс».
Также Путин отметил, что это «событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали».
работы России с Турцией и Ираном. В частности, недавно в Москве состоялась встреча министров иностранных дел трех стран. Они условились взять на себя обязательства не только по контролю за перемирием, но и по гарантиям мирного процесса.
Владимир Путин, президент РФ: «Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы».
Отметим, что накануне СМИ сообщили, что Россия и Турция предложили сторонам сирийского конфликта план всеобъемлющего перемирия. Предусматривалось, что перемирие охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на террористические организации.
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