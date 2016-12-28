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  • 28.12, 21:18
Перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту. войны и вооруженные конфликты, переговоры, перемирие, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту

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Перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту

Перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту

    Из Москвы, Анкары и Берлина продолжают приходить сообщения о серии многосторонних контактов по разрешению сирийского конфликта.

    Сергей Лавров говорил по телефону со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, а заместитель Лаврова Михаил Богданов встретился с турецким послом. Москва связалась с Тегераном и проинформировала о ходе переговоров с Анкарой.

    В основе всего этого недавние договоренности, достигнутые на прошлой неделе Россией, Турцией и Ираном. Речь о новой площадке для мирного диалога между сирийскими властями и оппозицией. Их представителей готовы принять в столице Казахстана Астане. Цель — перемирие и мир в Сирии.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждаются различные модальности возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии».

    В сирийском оппозиционном Высшем комитете по переговорам призвали группировки боевиков оказать содействие «искренним попыткам» достичь соглашения о прекращении огня в Сирии. Приветствовали этот процесс и на Западе.

    А турецкие издания со ссылкой на министра иностранных дел Чавушоглу сообщают, что план по перемирию будет представлен участникам конфликта, его действие охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами. Но режим прекращения огня не будет распространяться на террористические организации. Перемирие, по информации турецких журналистов, может вступить в силу в любую минуту.

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