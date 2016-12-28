Перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту

Из Москвы, Анкары и Берлина продолжают приходить сообщения о серии многосторонних контактов по разрешению сирийского конфликта.
В основе всего этого недавние договоренности, достигнутые на прошлой неделе Россией, Турцией и Ираном. Речь о новой площадке для мирного диалога между сирийскими властями и оппозицией. Их представителей готовы принять в столице Казахстана Астане. Цель — перемирие и мир в Сирии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, ведутся постоянные контакты с турецкими коллегами, где обсуждаются различные модальности возможного диалога, который планируется в Астане. Все это ведется в русле поиска политического урегулирования в Сирии».
В сирийском оппозиционном Высшем комитете по переговорам призвали группировки боевиков оказать содействие «искренним попыткам» достичь соглашения о прекращении огня в Сирии. Приветствовали этот процесс и на Западе.
А турецкие издания со ссылкой на министра иностранных дел Чавушоглу сообщают, что план по перемирию будет представлен участникам конфликта, его действие охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и правительственными силами. Но режим прекращения огня не будет распространяться на террористические организации. Перемирие, по информации турецких журналистов, может вступить в силу в любую минуту.
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