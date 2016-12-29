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  • 29.12, 21:35
К режиму перемирия в Сирии присоединятся 60 тысяч боевиков. войны и вооруженные конфликты, Иран, перемирие, Сирия, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

К режиму перемирия в Сирии присоединятся 60 тысяч боевиков

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К режиму перемирия в Сирии присоединятся 60 тысяч боевиков

К режиму перемирия в Сирии присоединятся 60 тысяч боевиков

    Главной новостью сегодня стали соглашения о прекращении огня в Сирии. О том, что такие договоренности достигнуты, объявил российский президент Владимир Путин.

    Речь идет о пакете из трех документов: о режиме прекращения огня, о контроле за его выполнением и о подготовке к переговорному процессу в Астане. Гарантами исполнения этих договоренностей выступают Россия и Турция.

    Предновогоднее перемирие в Сирии стало возможным благодаря титаническим усилиям Москвы, Анкары и Тегерана. Анкара сыграла знаковую роль в переговорах, которые до этого два месяца велись с лидерами умеренной сирийской оппозиции. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в последние дни несколько раз вели телефонные переговоры, обсуждая именно сирийскую проблему.

    Как заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу, «Турция готова сотрудничать с Россией по вопросам прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Сирии». В Анкаре перемирие назвали «очень важным шагом для решения сирийского кризиса».

    Со стороны сирийской оппозиции в переговорах участвовали семь самых крупных формирований, а это более 60 тысяч боевиков, готовых выполнять договоренности. Группировки, которые от этого откажутся, будут признаны террористическими и против них продолжится борьба, как против ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».

    Переломный момент наступил после того, как сирийская армия очистила от боевиков восточный Алеппо. Сейчас там проводится разминирование. Первое же обследование оставленных боевиками районов повергло в шок: были обнаружены масштабные захоронения сирийцев, подвергшихся диким пыткам. Боевики бросили много оружия и боеприпасов. И никаких следов так называемых «Белых касок», о которых так активно говорили западные страны. Похоже, «Белые каски», финансируемые Лондоном, стали обычным пропагандистским фейком. В то время как подготовленное Москвой совместно с Анкарой соглашение — первым реальным успехом.

    Сергей Лавров: «Весь пакет документов будет представлен в СБ ООН. Мы по ходу этой работы информировали наших партнеров о результатах. Приступаем к подготовке к встрече в Астане. Пригласим египетских партнеров и ряд ключевых стран, и администрация Дональда Трампа потом сможет присоединиться».

    Министерством обороны России уже подготовлена горячая линия связи для поддержания контактов с турецкой стороной. Речь, прежде всего, идет о контроле над подписанными соглашениями.

    Владимир Путин: «Соглашения хрупкие, но сейчас надо сделать все для того, чтобы переговорные команды как можно быстрее приехали в Астану и начали мирный процесс. Я призываю всех оказать поддержку достигнутым договоренностям».

    По словам президента, подписанные соглашения создают условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии.

    Подробности в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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