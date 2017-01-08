Более тысячи населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

Общее число присоединившихся к перемирию населенных пунктов в Сирии составило 1095, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.
В Центре по примирению также сообщили, что в течение суток в российском консульстве в городе Алеппо местным жителям было передано 1,6 тонны гуманитарной помощи. Более 1,5 тысячи местных жителей получили горячую пищу в пункте временного пребывания на территории Алеппо. В городе также продолжают работать пункты выдачи предметов первой необходимости.
режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. При этом соглашение исключает террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
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