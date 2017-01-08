#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Посредник
Посредник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 19:41

Более тысячи населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

1 комментарий

Более тысячи населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

Более тысячи населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

Общее число присоединившихся к перемирию населенных пунктов в Сирии составило 1095, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

По данным российского Центра по примирению, за последние сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Саферкия и Дейруна в провинции Латакия. Таким образом, общее количество населенных пунктов, присоединившихся к примирения, достигло 1095.

В Центре по примирению также сообщили, что в течение суток в российском консульстве в городе Алеппо местным жителям было передано 1,6 тонны гуманитарной помощи. Более 1,5 тысячи местных жителей получили горячую пищу в пункте временного пребывания на территории Алеппо. В городе также продолжают работать пункты выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. При этом соглашение исключает террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

Новости по теме

Решение сирийской проблемы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru