Разминированием Алеппо занялся железный сапер

В освобожденном от террористов Алеппо российские саперы сегодня вновь спасли десятки, а возможно, сотни жизней. Дома и улицы, которые боевики напичкали взрывчаткой, вновь стали безопасными. Почти за месяц в Алеппо военные разминировали уже больше тысячи гектаров земли, обезвредив 16 тысяч мин и фугасов.

В городе работают саперы с собаками, а за пределами плотной застройки — специальный робот.увидел, как в прямом смысле пашет «Уран-6».Сработай противопехотная мина под ногами человека, тот неминуемо бы погиб. Но для железного сапера на гусеницах взрывные устройства — семечки. «Уран-6» — многофункциональный роботехнический комплекс, он тралом вспахивает землю на глубину до 20 сантиметров. А потом как жерновами перемалывает мины в металлическую стружку.Робот управляется дистанционно с помощью пульта: шеститонная махина реагирует на легкое движение джойстика. В полном снаряжении, с блоком управления за плечами оператор похож на астронавта. С помощью установленной на броне «Урана» камеры высокой четкости он может вести разминирование, не рискуя жизнью., оператор многофункционального роботехнического комплекса «Уран-6»: «Это позволяет саперу находится в безопасном месте на расстоянии до одного километра. Она может выдерживать поражающие факторы противопехотных мин до двух килограммов в тротиловом эквиваленте».Свою эффективность робот доказал еще при разминировании Пальмиры. Сейчас его перебросили под Алеппо — на самый горячий участок фронта. Подробнее — в репортаже НТВ.