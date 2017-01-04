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  • 04.01, 09:30
Разминированием Алеппо занялся железный сапер. Сирия, войны и вооруженные конфликты, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Разминированием Алеппо занялся железный сапер

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Разминированием Алеппо занялся железный сапер

Разминированием Алеппо занялся железный сапер

    В освобожденном от террористов Алеппо российские саперы сегодня вновь спасли десятки, а возможно, сотни жизней. Дома и улицы, которые боевики напичкали взрывчаткой, вновь стали безопасными. Почти за месяц в Алеппо военные разминировали уже больше тысячи гектаров земли, обезвредив 16 тысяч мин и фугасов.

    В городе работают саперы с собаками, а за пределами плотной застройки — специальный робот. Корреспондент НТВ Евгений Голованов увидел, как в прямом смысле пашет «Уран-6».

    Сработай противопехотная мина под ногами человека, тот неминуемо бы погиб. Но для железного сапера на гусеницах взрывные устройства — семечки. «Уран-6» — многофункциональный роботехнический комплекс, он тралом вспахивает землю на глубину до 20 сантиметров. А потом как жерновами перемалывает мины в металлическую стружку.

    Робот управляется дистанционно с помощью пульта: шеститонная махина реагирует на легкое движение джойстика. В полном снаряжении, с блоком управления за плечами оператор похож на астронавта. С помощью установленной на броне «Урана» камеры высокой четкости он может вести разминирование, не рискуя жизнью.

    Сергей Золоторёв, оператор многофункционального роботехнического комплекса «Уран-6»: «Это позволяет саперу находится в безопасном месте на расстоянии до одного километра. Она может выдерживать поражающие факторы противопехотных мин до двух килограммов в тротиловом эквиваленте».

    Свою эффективность робот доказал еще при разминировании Пальмиры. Сейчас его перебросили под Алеппо — на самый горячий участок фронта. Подробнее — в репортаже НТВ.

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