Бесценный опыт: достижения российской корабельной группы в Сирии

Сегодня стало известно, что российская армия сокращает свою группировку в Сирии. Крейсеры «Адмирал Кузнецов», «Пётр Великий» и другие корабли, выполнив поставленную задачу, покидают Средиземное море и направляются на свою базу — в город Североморск. Решение о сокращении группировки принял Владимир Путин.отводит военные корабли от берегов Сирии после того, как силы правительства отбили у мятежников второй по значению сирийский город — Алеппо. Теперь есть шанс на мирное решение конфликта, и Россия продолжит сокращение своих сил, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в разговоре с командованием российской группировки в Сирии.
Российские военные приобрели бесценный опыт: впервые в истории ВМФ России палубная авиация поражала наземные цели противника; были задействованы истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и специально модифицированные новейшие разведывательно-ударные вертолеты Ка-52К. В середине ноября фрегат «Адмирал Григорович» из Средиземного моря нанес удар по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в России) крылатыми ракетами «Калибр». Задачи корабельной группы в Сирии выполнены, доложил генерал Андрей Картаполов.
Поддержка с воздуха стала решающей для военной кампании против мятежников, признал сегодня начальник сирийского Генштаба. Военный успех позволил заключить перемирие, которое на сегодняшний день соблюдается.
Планы дальнейшего сокращения российской группировки в Сирии не раскрываются. Корабли, покинувшие базу в Североморске 15 октября прошлого года, могут вернуться к родным берегам уже через 10 суток, считает бывший начальник Генштаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко. По его словам, боевой опыт применения «Адмирала Кузнецова» показывает, что авианосцы России нужны, причем как минимум четыре — два на Северном флоте и два на Тихоокеанском. О том, что авианосцы значатся в перспективных планах, стало известно месяц назад, первый может быть построен после 2025 года.
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