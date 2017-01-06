В Госдуме не исключили возвращения авианесущей группы в Средиземное море

Несмотря на возвращение на базу в Североморск тяжелых крейсеров «Пётр Великий» и «Адмирал Кузнецов», Россия сохранит группировку боевых кораблей в Средиземном море. К тому же российский авианосец при необходимости может вернуться к берегам Сирии. Об этом заявил первый заместитель главы думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов.
Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море насчитывает порядка 10 кораблей.
По словам Красова, если возникнет необходимость, то российская авианосная ударная группа может вернуться в Средиземное море.
Аналогичное мнение высказал и командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов. По его словам, в текущих условиях группировка вполне может быть отведена на основную базу для поддержания своей готовности.
Вячеслав Попов: «Но наверняка, уверен в этом, она будет находиться в повышенной готовности — если опять возникнут предпосылки для более мощного военного воздействия, если в Сирии начнутся процессы, сбивающие курс на политическое урегулирование».
При этом адмирал подчеркнул, Россия не выводит из Сирии группировку войск полностью, а лишь сокращает ее с учетом характера и сложности имеющихся на сегодня задач.
Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко в свою очередь назвал примерные сроки возвращения российских кораблей из средиземноморского похода, передает «Интерфакс».
Виктор Кравченко: «Если не будет никаких других задач и если они пойдут напрямую, то им потребуется до 10 суток, чтобы быть в Североморске».
сокращения российской группировки в Сирии. По его словам, в первую очередь арабскую республику покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий» и корабли сопровождения.
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