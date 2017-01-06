Авианесущая группировка во главе с «Адмиралом Кузнецовым» взяла курс на Североморск

Авианесущая группировка Вооруженных сил РФ во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» начинает переход из Средиземного моря в Североморск. Минобороны России приступило к сокращению группировки ВС в Сирии в соответствии с решением Владимира Путина.
Валерий Герасимов: «Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом».
Первыми Сирию покидают авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.
Ранее командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов подчеркнул, что задачи, поставленные корабельной авианесущей группе, выполнены, и она готова к дальнейшим действиям.
выдвинулась из Североморска к берегам Сирии 15 октября. «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» приняли участие в операции против боевиков.
29 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки войск. Владимир Путин согласился с предложением министра обороны, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом.
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