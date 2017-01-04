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  • 04.01, 14:03
Боевую работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео. авиация, армия и флот РФ, корабли и суда, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Боевую работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео

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Боевую работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео

Боевую работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео

    Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео работы авиации тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море.

    На впечатляющих кадрах показано, как боевые самолеты взлетают с палубы корабля.

    Российская авианосная группа, в состав которой входят «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий», в октябре прошлого года выдвинулась из Североморска для участия в операции против террористических группировок в Сирии. По некоторым данным, уже в этом месяце российские корабли могут завершить свой поход, поскольку после нового сирийского перемирия созданы условия для сокращения российской группировки войск.

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