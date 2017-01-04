Боевую работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео работы авиации тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море.
На впечатляющих кадрах показано, как боевые самолеты взлетают с палубы корабля.
Российская авианосная группа, в состав которой входят «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий», в октябре прошлого года выдвинулась из Североморска для участия в операции против террористических группировок в Сирии. По некоторым данным, уже в этом месяце российские корабли могут завершить свой поход
, поскольку после нового сирийского перемирия
созданы условия для сокращения российской группировки войск.
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