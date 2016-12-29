Шойгу: перемирие в Сирии начнет действовать 30 декабря

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.
Шойгу отметил, что российские военные готовы обеспечить введение режима прекращения огня и организовать постоянный контроль за его соблюдением. Также гарантом перемирия станет Турция, передает «Интерфакс». К настоящему времени, заявил Шойгу, созданы условия для сокращения российской группировки в Сирии.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии».
Владимир Путин согласился с предложением Шойгу по сокращению военного присутствия в Сирии. При этом президент подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом и будет помогать законному сирийскому правительству в борьбе с радикалами, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Путин сообщил о подписании трех важнейших документов. В частности, сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня. Кроме того, были подписаны документы о комплекс мер по контролю за перемирием и заявление о готовности к началу переговоров по урегулированию конфликта. Путин отметил, что это «событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали».
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