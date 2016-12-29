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  • 29.12, 15:31

Шойгу: перемирие в Сирии начнет действовать 30 декабря

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Шойгу: перемирие в Сирии начнет действовать 30 декабря

Шойгу: перемирие в Сирии начнет действовать 30 декабря

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.

По словам министра, огонь согласились прекратить отряды умеренной оппозиции, контролирующие большую часть территории центральной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска. В течение двух месяцев Минобороны РФ при посредничестве Турции вело переговоры с наиболее влиятельными командирами семи оппозиционных формирований, насчитывающих более 60 тысяч человек.

Шойгу отметил, что российские военные готовы обеспечить введение режима прекращения огня и организовать постоянный контроль за его соблюдением. Также гарантом перемирия станет Турция, передает «Интерфакс». К настоящему времени, заявил Шойгу, созданы условия для сокращения российской группировки в Сирии.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии».

Владимир Путин согласился с предложением Шойгу по сокращению военного присутствия в Сирии. При этом президент подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом и будет помогать законному сирийскому правительству в борьбе с радикалами, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее сегодня Путин сообщил о подписании трех важнейших документов. В частности, сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня. Кроме того, были подписаны документы о комплекс мер по контролю за перемирием и заявление о готовности к началу переговоров по урегулированию конфликта. Путин отметил, что это «событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали».

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