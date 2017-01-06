#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.01, 13:05

Дамаск поблагодарил российских военных за сирийскую кампанию

комментировать

Дамаск поблагодарил российских военных за сирийскую кампанию

Дамаск поблагодарил российских военных за сирийскую кампанию

Начальник генерального штаба вооруженных сил Сирии Али Айюб признал решающую роль российских военных в последних победах сирийской армии и выразил им благодарность от имени президента Башара Асада.

Али Айюб: «Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии».

Он также заявил, что сирийцы рассчитывают на укрепление связей с Россией во всех областях, в том числе военной. По словам генерала, твердая позиция России по военной поддержке Сирии создаст прочный фундамент для уничтожения оставшихся террористов, передает «Интерфакс».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил о начале сокращения российской группировки в Сирии. По его словам, в первую очередь арабскую республику покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий» и корабли сопровождения.

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru