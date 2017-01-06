Дамаск поблагодарил российских военных за сирийскую кампанию

Начальник генерального штаба вооруженных сил Сирии Али Айюб признал решающую роль российских военных в последних победах сирийской армии и выразил им благодарность от имени президента Башара Асада.
Он также заявил, что сирийцы рассчитывают на укрепление связей с Россией во всех областях, в том числе военной. По словам генерала, твердая позиция России по военной поддержке Сирии создаст прочный фундамент для уничтожения оставшихся террористов, передает «Интерфакс».
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объявил о начале сокращения российской группировки в Сирии. По его словам, в первую очередь арабскую республику покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Пётр Великий» и корабли сопровождения.
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