Конгрессменам США предложили поверить докладу о «влиянии российских хакеров» на слово

Россия — это «крупная угроза» в киберпространстве, заявил директор национальной разведки США. Он выступил на слушаниях в Конгрессе с докладом, посвященным хакерским атакам, где в очередной раз обвинил русских хакеров в шпионаже. При этом масштаб и влияние атак, по его словам, американское разведсообщество даже не в состоянии измерить.
Публикацию документа перенесли на следующую неделю, а тем временем конгрессменам предложили поверить спецслужбам на слово, что политики, впрочем, делали с удовольствием. Некоторые даже заговорили о войне.
Джон Маккейн, сенатор США: «Мы говорим о том, что, если они преуспели в изменении результатов выборов, во что никто из нас не верит, то это означает нападение на Соединенные Штаты Америки из-за произведенного эффекта. Вы с этим согласны?»
Джеймс Клэппер, директор национальной разведки США: «Мы не можем это утверждать, они не изменили ничего в подсчете голосов. Разведсообщество не в состоянии измерить влияние этих атак на выбор избирателей. Являются ли они военными действиями? Я думаю, это очень сложно решить, и тем более, я считаю, разведсообщество не должно делать подобные выводы».
Не предоставив никаких фактов, Джеймс Клэппер много и долго аргументировал, что задачей России было нанести максимальный ущерб Хиллари Клинтон, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы.
Джеймс Клэппер: «Россия, очевидно, заняла гораздо более агрессивную позицию, расширив операции по кибершпионажу, сливая информацию, полученную в ходе этих операций, и целясь в важные системы инфраструктуры».
Американские спецслужбы отдельно выделили российскую медиа-компанию RT и агентство «Спутник» как тех, через кого в США распространялась вредоносная пропаганда Кремля. То есть, если следовать логике Клэппера, два российских медиа сделали то, что не смогли сделать все американские газеты, журналы и телевидение, открыто поддерживавшие перед выборами Хиллари Клинтон.
Джулиана Ассанжа, на днях в очередной раз заявившего, что он не получал и не публиковал никакой информации из российских источников, в спектакле на Капитолийском холме отказались воспринимать даже в роли статиста.
Джон Маккейн: «Генерал Клэппер, я должен упомянуть имя господина Ассанжа. Кажется, именно он ответственен за публикацию имен тех, кто на нас работает, и он поставил их жизни под угрозу. Это так?»
Джеймс Клэппер: «Да, это так».
Джон Маккейн: «Как вы думаете, можно ли доверять этому человеку, учитывая его прежние заслуги?»
Джеймс Клэппер: «По-моему, нет».
Избранный президент Дональд Трамп, который скептически относится к выводам американской разведки о причастности России к хакерским взломам, на протяжении всего заседания бомбардировал своих сторонников сообщениями в Twitter.
Дональд Трамп: «Бесчестные медиа заявляют, что я подписал соглашение с Ассанжем. Неправда. Я просто говорю то, что говорит он: люди должны сами понять, где правда. Медиа врут, заявляя что я против разведки. На деле я большой фанат».
Завтра Трамп сможет вновь продемонстрировать свою любовь к американским спецслужбам. Он станет вторым человеком в США после Обамы, кто ознакомится с докладом о российских хакерах и президентских выборах. Может быть, станут известны хоть какие-то детали обвинений.
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