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  • 05.01, 20:23

Разведка США признала Россию «крупной угрозой» в киберпространстве

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Разведка США признала Россию «крупной угрозой» в киберпространстве

Разведка США признала Россию «крупной угрозой» в киберпространстве

Американская разведка считает Россию «крупной угрозой» в киберпространстве. Об этом говорится в совместном заявлении директора национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона.

Из текста заявления для конгресса: «Россия является полномасштабным действующим лицом, которое представляет собой крупную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и критически важной инфраструктуре».

Отмечается, что также Россия угрожает ключевым ресурсным сетям, поскольку обладает высокоразвитой наступательной киберпрограммой, изощренной тактикой и необходимыми техническими средствами.

Ожидается, что в начале следующей недели будет представлена незасекреченная часть доклада о «российских кибератаках». Об этом сообщил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает РИА Новости.

Он отметил, что указанная версия не будет содержать «чувствительную информацию об источниках и методах», которые разведка США использует для расследования атак со стороны хакеров.

Действующие власти США обвиняют Россию в хакерских атаках, которые якобы повлияли на результаты выборов президента. В частности, речь идет о взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу победить. В Москве эти обвинения неоднократно опровергли, называя их голословными.

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