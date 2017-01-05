Разведка США признала Россию «крупной угрозой» в киберпространстве

Американская разведка считает Россию «крупной угрозой» в киберпространстве. Об этом говорится в совместном заявлении директора национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона.
Отмечается, что также Россия угрожает ключевым ресурсным сетям, поскольку обладает высокоразвитой наступательной киберпрограммой, изощренной тактикой и необходимыми техническими средствами.
Ожидается, что в начале следующей недели будет представлена незасекреченная часть доклада о «российских кибератаках». Об этом сообщил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает РИА Новости.
Он отметил, что указанная версия не будет содержать «чувствительную информацию об источниках и методах», которые разведка США использует для расследования атак со стороны хакеров.
обвиняют Россию в хакерских атаках, которые якобы повлияли на результаты выборов президента. В частности, речь идет о взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу победить. В Москве эти обвинения неоднократно опровергли, называя их голословными.
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