В Белом доме предупредили Трампа, усомнившегося в заявлениях о кибератаках РФ

Пресс-секретарь Белого дома предупредил Трампа о политических последствиях решения по якобы вмешавшимся в избирательную кампанию в США российским хакерам.
Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома: «С одной стороны — русские и Ассанж. С другой — 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа».
По словам Трампа, решение, которое примет Трамп после истории с хакерами, «будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной», передает «Интерфакс».
старается лишить легитимности будущего президента.
В свою очередь Трамп согласился с мнением Ассанжа о том, что взломать электронную почту главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты «мог бы 14-летний подросток». Причиной взлома серверов национального комитета Демократической партии избранный президент США назвал неосторожность. При этом Трамп скептически отнесся к заявлениям американских разведслужб об атаках хакеров из России.
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