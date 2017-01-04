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  • 04.01, 23:09

В Белом доме предупредили Трампа, усомнившегося в заявлениях о кибератаках РФ

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В Белом доме предупредили Трампа, усомнившегося в заявлениях о кибератаках РФ

В Белом доме предупредили Трампа, усомнившегося в заявлениях о кибератаках РФ

Пресс-секретарь Белого дома предупредил Трампа о политических последствиях решения по якобы вмешавшимся в избирательную кампанию в США российским хакерам.

По словам Джоша Эрнеста, сейчас избранному президента США необходимо «определиться, кому он верит».

Джош Эрнест, пресс-секретарь Белого дома: «С одной стороны — русские и Ассанж. С другой — 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа».

По словам Трампа, решение, которое примет Трамп после истории с хакерами, «будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что нынешняя администрация США, пытаясь обвинить Москву во вмешательстве в ход выборов, старается лишить легитимности будущего президента.

В свою очередь Трамп согласился с мнением Ассанжа о том, что взломать электронную почту главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты «мог бы 14-летний подросток». Причиной взлома серверов национального комитета Демократической партии избранный президент США назвал неосторожность. При этом Трамп скептически отнесся к заявлениям американских разведслужб об атаках хакеров из России.

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