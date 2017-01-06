Обама заслушал доклад о «вмешательстве РФ» в выборы в США

Представители американской разведки в четверг доложили Бараку Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании в США.ТАСС.
Джош Эрнест: «Можно представить сценарий — не знаю, насколько он соответствует действительности, — что Россия по тем или иным причинам стремилась дать ответ США на какое-то предполагаемое ущемление интересов, и что этот ответ принял форму подрыва доверия к американской демократии».
Ранее в четверг доклад разведсообщества США по хакерским атакам, приписываемым Вашингтоном Москве, слушали в конгрессе.
Напомним, что в России домыслы США на тему вмешательства в процесс выборов американского президента отвергались на самом высоком уровне.
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