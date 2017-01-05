Глава Нацразведки США не увидел вмешательства русских хакеров в процесс подсчета голосов

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что предполагаемые действия российских хакеров не оказали влияния на подсчет голосов избирателей в США. Об этом он заявил в ходе выступления в конгрессе.РИА Новости.
Джеймс Клэппер: «Мы не можем оценивать влияния, которое это оказало на выбор избирателей, это не наше дело».
Также он отметил, что ситуация с хакерскими атаками имеет «большую важность». При этом он выразил мнение, что разведка не может назвать предполагаемые кибератаки актом войны со стороны России. По его словам, определения подобным явлением разведка давать не должна.
будет представлена незасекреченная часть доклада о «российских кибератаках». По его словам, указанная версия не будет содержать «чувствительную информацию об источниках и методах», которые разведка США использует для расследования кибератак.
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