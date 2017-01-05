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  • 05.01, 23:25

Глава Нацразведки США не увидел вмешательства русских хакеров в процесс подсчета голосов

24 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque
Глава Нацразведки США не увидел вмешательства русских хакеров в процесс подсчета голосов

Глава Нацразведки США не увидел вмешательства русских хакеров в процесс подсчета голосов

Глава Нацразведки США не увидел вмешательства русских хакеров в процесс подсчета голосов
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что предполагаемые действия российских хакеров не оказали влияния на подсчет голосов избирателей в США. Об этом он заявил в ходе выступления в конгрессе.

    Что касается влияния возможных действий хакеров на личный выбор избирателей, то таких оценок Клэппер давать не стал, передает РИА Новости.

    Джеймс Клэппер: «Мы не можем оценивать влияния, которое это оказало на выбор избирателей, это не наше дело».

    Также он отметил, что ситуация с хакерскими атаками имеет «большую важность». При этом он выразил мнение, что разведка не может назвать предполагаемые кибератаки актом войны со стороны России. По его словам, определения подобным явлением разведка давать не должна.

    Ранее Клэппер заявил, что в начале следующей недели будет представлена незасекреченная часть доклада о «российских кибератаках». По его словам, указанная версия не будет содержать «чувствительную информацию об источниках и методах», которые разведка США использует для расследования кибератак.

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