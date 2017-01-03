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  • 03.01, 10:45

Джулиан Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

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Джулиан Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

Джулиан Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что нынешняя администрация США пытается ставить палки в колеса Дональду Трампу.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж дал интервью телеканалу Fox News, а котором заявил, что все обвинения РФ во вмешательстве в ход выборов в США — это лишь попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа.

Основатель WikiLeaks также заявил, что не сотрудничает с РФ или каким-либо другим государством.

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Наш источник — не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ — ред.) — нет».

Как отмечает газета Hill, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США. Но подчеркнул, что на самом деле результаты выборов изменили заявления самой Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты.

Спецслужбы США заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Никаких доказательств причастности РФ к хакерским атакам власти США ни разу не предъявили.

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