Джулиан Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что нынешняя администрация США пытается ставить палки в колеса Дональду Трампу.Fox News, а котором заявил, что все обвинения РФ во вмешательстве в ход выборов в США — это лишь попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа.
Основатель WikiLeaks также заявил, что не сотрудничает с РФ или каким-либо другим государством.
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Наш источник — не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ — ред.) — нет».
Как отмечает газета Hill, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США. Но подчеркнул, что на самом деле результаты выборов изменили заявления самой Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты.
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