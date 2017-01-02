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  • 02.01, 01:23
Появилось видео из квартиры самбиста Мирзаева, снятое сразу после нападения. Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Появилось видео из квартиры самбиста Мирзаева, снятое сразу после нападения

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Появилось видео из квартиры самбиста Мирзаева, снятое сразу после нападения

Появилось видео из квартиры самбиста Мирзаева, снятое сразу после нападения

Появилось видео из квартиры самбиста Мирзаева, снятое сразу после нападения

    Опубликованы кадры, снятые на улице Восточная в квартире известного российского бойца Расула Мирзаева, сразу после нападения на него мужчин с травматическим оружием.

    На видеозаписи видны следы крови по всей квартире. Врачи оказывают помощь Расулу Мирзаеву, пострадавшему в результате нападения. Следы крови также были в подъезде дома, где проживает спортсмен.

    Напомним, в ночь на 31 декабря трое неизвестных избили 30-летнего Мирзаева и ранили его из травматического пистолета в доме спортсмена на Восточной улице в Москве. Мирзаева госпитализировали. Спортсмену сделали операцию.

    В Следственном комитете сообщили, что возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. Ведется розыск подозреваемых.

    Мирзаев в 2011 году был фигурантом громкого уголовного дела после того, как возле ночного клуба избил студента Ивана Агафонова, который позже скончался от полученных травм. Мирзаева признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к двум годам ограничения свободы.

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