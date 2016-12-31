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  • 31.12, 22:06
Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео. драки и избиения, Мирзаев, Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео

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Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео

Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео

Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео

    Корреспонденты НТВ побывали на месте нападения на известного российского бойца Расула Мирзаева. На полу и стенах видны пятна крови.

    Минувшей ночью трое неизвестных избили 30-летнего Мирзаева на Восточной улице в Москве и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. Корреспонденту НТВ удалось снять на видео происходящее в палате спортсмена, где находятся его близкие.

    В 2011 году Мирзаев стал фигурантом громкого уголовного дела после конфликта в центре Москвы у ночного клуба «Гараж». Тогда после удара спортсмена скончался студент Иван Агафонов. После долгого судебного разбирательства в конце 2012 года Мирзаева приговорили к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив из-под стражи в зале суда.

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