Съемочная группа НТВ побывала на месте нападения на Расула Мирзаева: видео

Корреспонденты НТВ побывали на месте нападения на известного российского бойца Расула Мирзаева. На полу и стенах видны пятна крови.избили 30-летнего Мирзаева на Восточной улице в Москве и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. Корреспонденту НТВ удалось снять на видео происходящее в палате спортсмена, где находятся его близкие.
В 2011 году Мирзаев стал фигурантом громкого уголовного дела после конфликта в центре Москвы у ночного клуба «Гараж». Тогда после удара спортсмена скончался студент Иван Агафонов. После долгого судебного разбирательства в конце 2012 года Мирзаева приговорили к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив из-под стражи в зале суда.
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