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  • 31.12, 11:30

СМИ: в Москве избит и ранен боец Расул Мирзаев

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  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
СМИ: в Москве избит и ранен боец Расул Мирзаев

СМИ: в Москве избит и ранен боец Расул Мирзаев

СМИ: в Москве избит и ранен боец Расул Мирзаев
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • На юге Москве избит и ранен из травматического пистолета известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, на Расула Мирзаева напали трое неизвестных у его дома на улице Восточная около 2:00 по московскому времени. В спортсмена выстрелили из травматического пистолета, после чего избили битой и скрылись. Мирзаев госпитализирован.

    В полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не уточнив личность пострадавшего.

    В 2011 году имя Мирзаева стало известно всей стране после конфликта в центре Москвы у ночного клуба «Гараж», в результате которого скончался студент Иван Агафонов. После долгого судебного разбирательства в конце 2012 года Мирзаева приговорили к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив из-под стражи в зале суда. В 2013 году он вернулся на профессиональный ринг.

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