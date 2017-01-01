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  • 01.01, 14:45

Возбуждено уголовное дело о нападении на Расула Мирзаева

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Возбуждено уголовное дело о нападении на Расула Мирзаева

Возбуждено уголовное дело о нападении на Расула Мирзаева

Следователи ищут троих неизвестных, напавших на бойца Расула Мирзаева в новогоднюю ночь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленников привлекут к ответственности по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Нарушение неприкосновенности жилища», сообщили в столичном управлении СК.

Напомним, ночью 31 декабря трое неизвестных избили 30-летнего Мирзаева на Восточной улице в Москве и ранили его из травматического пистолета. После нападения спортсмен был доставлен в одну из столичных клиник. Его уже прооперировали.

Напомним, Расул Мирзаев в 2011 году стал фигурантом громкого уголовного дела. У ночного клуба «Гараж» спортсмен нокаутировал студента Ивана Агафонова. Позднее тот скончался от полученных травм. В результате Мирзаева признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к двум годам ограничения свободы.

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