Расула Мирзаева прооперировали после избиения в Москве

Российскому бойцу Расулу Мирзаеву, на которого было совершено нападение, проведена операция.ТАСС генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев, операция была проведена в одной из столичных клиник. По его словам, в настоящее время Мирзаев спит.
Ранее сообщалось, что на Мирзаева на юге Москвы напали трое неизвестных. В спортсмена выстрелили из травматического пистолета, после чего избили битой и скрылись. Он был госпитализирован.
В 2011 году Мирзаев стал фигурантом громкого уголовного дела после инцидента у ночного клуба «Гараж». Тогда спортсмен с одного удара нокаутировал студента Ивана Агафонова, который скончался от полученных травм.
В 2012 году Мирзаева приговорили к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив из-под стражи в зале суда. Родные погибшего студента остались недовольны приговором и безуспешно пытались его обжаловать. Кроме этого, приговор вызвал возмущение в националистических кругах.
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