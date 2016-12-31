Высланные из США дипломаты вернутся в Россию 1 января

Российские дипломаты, которых Вашингтон выдворяет из страны по подозрению во вмешательстве в процесс выборов президента, не успеют вернуться в Россию до наступления 2017 года.Эхо Москвы» информированный источник в диппредставительстве, спецборт с 35 дипломатами и членами их семей прилетит в Москву 1 января.
Как сообщалось ранее, выдворяемых из США россиян заберет самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ. Всего, учитывая членов семей дипломатов, Соединенные Штаты должны покинуть 96 человек.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, среди выдворяемых есть те, кто проработал в США лишь два месяца, и это никак не стыкуется с обвинениями в работе по срыву выборов президента США. Так, например, под санкции США попал шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско, которого выдворяют из страны как «сотрудника разведки».
назвал это отличным ходом.
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