#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Самый лучший день
Недоступно в Вашей стране
Самый лучший день 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 17:34

Высланные из США дипломаты вернутся в Россию 1 января

4 комментария

Высланные из США дипломаты вернутся в Россию 1 января

Высланные из США дипломаты вернутся в Россию 1 января

Российские дипломаты, которых Вашингтон выдворяет из страны по подозрению во вмешательстве в процесс выборов президента, не успеют вернуться в Россию до наступления 2017 года.

Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» информированный источник в диппредставительстве, спецборт с 35 дипломатами и членами их семей прилетит в Москву 1 января.

Как сообщалось ранее, выдворяемых из США россиян заберет самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ. Всего, учитывая членов семей дипломатов, Соединенные Штаты должны покинуть 96 человек.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, среди выдворяемых есть те, кто проработал в США лишь два месяца, и это никак не стыкуется с обвинениями в работе по срыву выборов президента США. Так, например, под санкции США попал шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско, которого выдворяют из страны как «сотрудника разведки».

Президент России в ответ на это принял решение не опускаться до уровня «кухонной» дипломатии и не высылать американских дипломатов. Избранный президент США Дональд Трамп назвал это отличным ходом.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru