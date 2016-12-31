Повара генконсульства РФ в Сан-Франциско выдворяют из США как «разведчика»

Под санкции США попал
шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско. Кулинара выдворяют из страны как «сотрудника разведки».
It’s so difficult to remain diplomatic… but we will.Опубликовано Consulate General of Russia in San Francisco 30 декабря 2016 г.
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Генконсульство «резко осуждает недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящей администрацией США».
В четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В рамках новых санкций Госдепартамент решил выдворить 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.
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