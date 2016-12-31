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  • 31.12, 06:56

Повара генконсульства РФ в Сан-Франциско выдворяют из США как «разведчика»

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Повара генконсульства РФ в Сан-Франциско выдворяют из США как «разведчика»

Повара генконсульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> выдворяют из США как «разведчика»

Под санкции США попал шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско. Кулинара выдворяют из страны как «сотрудника разведки».

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook. В генконсульстве считают «странным и нелепым» то, что некоторые сотрудники были квалифицированы американской стороной как «сотрудники разведки».

It’s so difficult to remain diplomatic… but we will.

If you check our Facebook posts, tweets, our public statements -…

Опубликовано Consulate General of Russia in San Francisco 30 декабря 2016 г.

Генконсульство «резко осуждает недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящей администрацией США».

В четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В рамках новых санкций Госдепартамент решил выдворить 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

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