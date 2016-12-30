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  • 30.12, 20:20

МИД РФ: администрация Обамы оказалась «на дне истории»

9 комментариев
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
МИД РФ: администрация Обамы оказалась «на дне истории»

МИД РФ: администрация Обамы оказалась «на дне истории»

МИД РФ: администрация Обамы оказалась «на дне истории»
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • МИД РФ рассчитывает, что высылка российских дипломатов из США — это последнее «неумное решение» уходящей администрации Барака Обамы, направленное на ухудшение двусторонних отношений.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уходящая администрация оказалась «даже не на неправильной стороне истории, она просто на дне».

    Мария Захарова: «Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено, в том числе против людей, против их человеческих радостей».

    Представитель МИД сообщила, что всего, учитывая членов семей дипломатов, США до 1 января должны покинуть 96 человек. Людям, многие из которых работали в Штатах несколько лет, необходимо в кратчайшие сроки закрыть дела и счета, несмотря на рождественские каникулы и отсутствие авиабилетов.

    Мария Захарова: «Особую озабоченность вызывает то, что дети, школьники вырываются из учебного процесса и должны будут приехать в РФ и соответственно в кратчайшие сроки восстановиться в учебном процессе. В Вашингтоне об этом никто не подумал. Прискорбно, если подумал и все равно решил сделать так, чтобы максимально осложнить жизнь нашим дипломатам и их семьям».

    В связи с этим Захарова отметила, что, в отличие от США, Россия «приняла во внимание то, как будут себя ощущать наши американские коллеги, их семьи и самое главное их дети, которые сейчас готовятся к Новому году, у которых сейчас тоже рождественские каникулы, и то, как они тоже будут вырваны из учебного процесса, как им в 72 часа нужно будет собрать все вещи и отправиться на Родину вот таким вот образом».

    Представитель МИД также обратила внимание на тот факт, что в американский санкционный список попали дипломаты, которые прибыли в США лишь два месяца назад.

    Мария Захарова: «Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения, — это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 год и весна 2016 года. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца. Каким образом технически они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, не понятно».

    Как ранее сообщили в администрации президента России, за дипломатами и их семьями в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ.

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