МИД РФ: администрация Обамы оказалась «на дне истории»

МИД РФ рассчитывает, что высылка российских дипломатов из США — это последнее «неумное решение» уходящей администрации Барака Обамы, направленное на ухудшение двусторонних отношений.
Мария Захарова: «Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено, в том числе против людей, против их человеческих радостей».
Представитель МИД сообщила, что всего, учитывая членов семей дипломатов, США до 1 января должны покинуть 96 человек. Людям, многие из которых работали в Штатах несколько лет, необходимо в кратчайшие сроки закрыть дела и счета, несмотря на рождественские каникулы и отсутствие авиабилетов.
Мария Захарова: «Особую озабоченность вызывает то, что дети, школьники вырываются из учебного процесса и должны будут приехать в РФ и соответственно в кратчайшие сроки восстановиться в учебном процессе. В Вашингтоне об этом никто не подумал. Прискорбно, если подумал и все равно решил сделать так, чтобы максимально осложнить жизнь нашим дипломатам и их семьям».
приняла во внимание то, как будут себя ощущать наши американские коллеги, их семьи и самое главное их дети, которые сейчас готовятся к Новому году, у которых сейчас тоже рождественские каникулы, и то, как они тоже будут вырваны из учебного процесса, как им в 72 часа нужно будет собрать все вещи и отправиться на Родину вот таким вот образом».
Представитель МИД также обратила внимание на тот факт, что в американский санкционный список попали дипломаты, которые прибыли в США лишь два месяца назад.
Мария Захарова: «Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения, — это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 год и весна 2016 года. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца. Каким образом технически они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, не понятно».
Как ранее сообщили в администрации президента России, за дипломатами и их семьями в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ.
Комментарии