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  • 29.12, 23:05

СМИ назвали цели новых антироссийских санкций США

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СМИ назвали цели новых антироссийских санкций США

СМИ назвали цели новых антироссийских санкций США

Новые американские санкции могут коснутся российских чиновников, связанных с военной разведкой.

Кроме того, ограничительные меры могут быть приняты в отношении ряда государственных учреждений.

Как сообщают СМИ, официально объявить о расширении антироссийских санкций Вашингтон может уже сегодня.

Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что уходящая администрация Барака Обама собирается «ответить России на хакерские атаки» с помощью экономических и дипломатических санкций. При этом госсекретарь Джон Керри подчеркнул, что «кибератаки оказали значительное влияние» на результат президентских выборов в США.

В МИД РФ сообщения о новых санкциях назвали «„новогодним приветом“ от команды Обамы, готовящейся к выселению из Белого дома». Также в ведомстве отметили, что Москва уже «устала от лжи про „русских хакеров“». При этом Вашингтон предупредили, что Россия ответит на новые враждебные шаги.

В свою очередь избранный президент Дональд Трамп заявил, что США необходимо перестать искать виноватых и сосредоточиться на внутренних делах страны.

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