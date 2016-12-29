СМИ назвали цели новых антироссийских санкций США

Новые американские санкции могут коснутся российских чиновников, связанных с военной разведкой.
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Как сообщают СМИ, официально объявить о расширении антироссийских санкций Вашингтон может уже сегодня.
Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что уходящая администрация Барака Обама собирается «ответить России на хакерские атаки» с помощью экономических и дипломатических санкций. При этом госсекретарь Джон Керри подчеркнул, что «кибератаки оказали значительное влияние» на результат президентских выборов в США.
Москва уже «устала от лжи про „русских хакеров“». При этом Вашингтон предупредили, что Россия ответит на новые враждебные шаги.
В свою очередь избранный президент Дональд Трамп заявил, что США необходимо перестать искать виноватых и сосредоточиться на внутренних делах страны.
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