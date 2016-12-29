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  • 29.12, 09:26

Трамп призвал заняться «своей жизнью» в ответ на вопрос о новых санкциях против РФ

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Трамп призвал заняться «своей жизнью» в ответ на вопрос о новых санкциях против РФ

Трамп призвал заняться «своей жизнью» в ответ на вопрос о новых санкциях против РФ

Избранный президент США дал совет журналистам во время пресс-конференции и заявил, что компьютеры сильно усложнили жизнь.

Встреча с журналистами состоялась на вилле миллиардера во Флориде. Ему задали вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит».

Трамп заявил, что ничего не знает о словах сенатора-республиканца Линдси Грэма заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанные Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

Дональд Трамп: «У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время».

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует сегодня объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам. Никаких доказательств этих обвинений ЦРУ пока не предъявило. В Москве все заявления категорически опровергают, называя «абсолютно голословными». Сам Дональд Трамп ранее называл выводы ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы «смехотворными».

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