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  • 29.12, 13:59
Командир Ту-154 успел доложить об «особой ситуации» на борту. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, расследование, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Командир Ту-154 успел доложить об «особой ситуации» на борту

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Командир Ту-154 успел доложить об «особой ситуации» на борту

Командир <nobr>Ту-154</nobr> успел доложить об «особой ситуации» на борту

    В Минобороны рассказали о ходе расследования катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи.

    Как сообщили в военном ведомстве, одна из фраз, которую произнес командир воздушного судна, говорит о том, что на борту произошла «особая ситуации».

    Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ: «Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит».

    При этом Байнетов сообщил, что радиообмен был крайне краток. Он продолжался в течение всего 10 секунд.

    Также Байнетов отметил, что число версий катастрофы значительно сократилось. Изначально их было более 15, однако после изучения данных объективного контроля с двух накопителей количество версий уменьшилось до семи. При этом пока говорить о главной версии нельзя, сообщает РИА Новости.

    Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ: «Каждое авиационное происшествие многогранно. Нельзя сказать об одной, иногда даже о двух причинах этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий».

    По словам Байнетова, после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу о том, что взрыва на борту Ту-154 не было. Однако версия теракта, отметил Байнетова, пока не снимается. Также он сообщил, что сейчас подтвержденной информации об отказе техники нет, передает «Интерфакс».

    Кроме того, Байнетов рассказал о дальнейшей эксплуатации Ту-154. В настоящий момент полеты приостановлены, однако в будущем эксплуатация этих самолетов может возобновиться.

    Напомним, катастрофа Ту-154 Минобороны РФ произошла 25 декабря, ее жертвами стали 92 человека. Самолет, следовавший в Сирию, разбился после дозаправки в Сочи. По данным Минобороны, полет Ту-154 продолжался около 70 секунд. Максимальная высота составила около 250 метров.

    В настоящее время основная фаза поисковой операции на месте катастрофы завершена. Из воды подняли 19 тел и более 230 фрагментов погибших, а также 13 крупных и почти 2 тысячи мелких обломков самолета.

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