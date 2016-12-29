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  • 29.12, 12:28

Комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы Ту-154

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Комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы Ту-154

Комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

В Минобороны еще раз подтвердили, что версия теракта в катастрофе Ту-154 исключена.

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета не обнаружено, версия теракта исключена, сообщил глава службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, отвечая на вопросы журналистов.

В Минобороны сообщили, что комиссия рассматривает сейчас около семи версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет. Также эксперты отмечают, что рассчитывают найти причину крушения Ту-154 в течение месяца, передает ТАСС.

Сегодня на месте крушения Ту-154 в акватории Чёрного моря завершилась основная поисковая операция МЧС. Найдены 19 тел погибших и 239 фрагментов тел. Спасатели сообщили, что самолет разбился более чем на 1800 фрагментов и обломков. Основные части лайнера найдены и подняты со дна моря. Сегодня началась выкладка фрагментов Ту-154 на специальной площадке в Сочи.

Окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 будут сделаны после расшифровки самописцев, подчеркивают в силовом ведомстве. Сейчас в Москву на экспертизу доставлены два из трех черных ящиков. Как ранее сообщал источник в силовых структурах, расшифровку речевого и параметрического самописцев могут завершить уже на этой неделе. Еще один черный ящик разрушен, нашли лишь пленку без оболочки. Лента деформирована, но эксперты сообщили, что частичной расшифровке запись все же подлежит.

Смотрите на НТВ.Ru прямую трансляция пресс-конференции главы Минтранса РФ Максима Соколова и членов специальной правительственной комиссии. Они сообщают первые итоги расследования катастрофы Ту-154.

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