Комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы Ту-154

В Минобороны еще раз подтвердили, что версия теракта в катастрофе
Ту-154 исключена.
В Минобороны сообщили, что комиссия рассматривает сейчас около семи версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет. Также эксперты отмечают, что рассчитывают найти причину крушения Ту-154 в течение месяца, передает ТАСС.
Окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 будут сделаны после расшифровки самописцев, подчеркивают в силовом ведомстве. Сейчас в Москву на экспертизу доставлены два из трех черных ящиков. Как ранее сообщал источник в силовых структурах, расшифровку речевого и параметрического самописцев могут завершить уже на этой неделе. Еще один черный ящик разрушен, нашли лишь пленку без оболочки. Лента деформирована, но эксперты сообщили, что частичной расшифровке запись все же подлежит.
Смотрите на НТВ.Ru прямую трансляция пресс-конференции главы Минтранса РФ Максима Соколова и членов специальной правительственной комиссии. Они сообщают первые итоги расследования катастрофы Ту-154.
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