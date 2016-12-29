Поиски завершены: со дна Чёрного моря подняли все фрагменты Ту-154

По данным источника в силовых структурах, за все время поисковых работ спасателям удалось достать 19 тел погибших, 17 из них доставили в Москву для опознания.РИА Новости источник в оперативном штабе.
В операции участвуют больше 3,5 тысяч человек и 45 морских судов. За минувшие сутки сотрудники МЧС совершили три десятка погружений.
Спасатели поднимают на поверхность не только обломки самолета, но также документы и личные вещи погибших пассажиров. Психологи МЧС России вместе с коллегами из Министерства обороны оказывают необходимую помощь родственникам жертв этой трагедии.
Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ произошла 25 декабря, она унесла жизни 92 человек. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. Крушение самолета произошло через две минуты после вылета из аэропорта Сочи в 05:25 мск. Лайнер упал в море с левым креном.
На борту самолета находились военнослужащие, журналисты и сотрудники «Первого канала», «Звезды», НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, она же Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.
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