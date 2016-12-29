Минтранс: Ту-154 практически полностью разрушился при падении

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о поисковых работах на месте крушения самолета
Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи.
По словам министра, в ходе поисковых мероприятий были обнаружены и подняты из воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших, а также 13 крупных и почти 2 тысячи мелких обломков самолета. Основная фаза поисковой операции завершена.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции. Это не значит, что поисковая операция прекращена, она продолжается и будет продолжена».
При этом он отметил, что сейчас с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что все связанное с крушением самолета уже поднято, передает «Интерфакс». Что же касается расследования причин трагедии, то, по словам Соколова, выводы экспертиз по крушению самолета станут известны в январе 2017 года. Они будут сделаны после расшифровки черных ящиков.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия».
жертвами стали 92 человека. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. Как сообщили в Минобороны, в настоящий момент рассматривается около семи версий крушения самолета, приоритетной нет. В Москву на экспертизу доставлены два из трех черных ящиков.
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