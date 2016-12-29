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  • 29.12, 13:59
Минтранс: Ту-154 практически полностью разрушился при падении. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, расследование, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минтранс: Ту-154 практически полностью разрушился при падении

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Минтранс: <nobr>Ту-154</nobr> практически полностью разрушился при падении

Минтранс: Ту-154 практически полностью разрушился при падении

Минтранс: <nobr>Ту-154</nobr> практически полностью разрушился при падении
  • Фото: ТАСС

    • Министр транспорта Максим Соколов рассказал о поисковых работах на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи.

    В ходе пресс-конференции Соколов сообщил, что воздушное судно было практически полностью разрушено при ударе о водную поверхность и дно Чёрного моря. Это обстоятельство, отметил министр, значительно осложнило поисковые работы.

    По словам министра, в ходе поисковых мероприятий были обнаружены и подняты из воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших, а также 13 крупных и почти 2 тысячи мелких обломков самолета. Основная фаза поисковой операции завершена.

    Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции. Это не значит, что поисковая операция прекращена, она продолжается и будет продолжена».

    При этом он отметил, что сейчас с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что все связанное с крушением самолета уже поднято, передает «Интерфакс». Что же касается расследования причин трагедии, то, по словам Соколова, выводы экспертиз по крушению самолета станут известны в январе 2017 года. Они будут сделаны после расшифровки черных ящиков.

    Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия».

    Напомним, катастрофа Ту-154 Минобороны РФ произошла 25 декабря, ее жертвами стали 92 человека. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. Как сообщили в Минобороны, в настоящий момент рассматривается около семи версий крушения самолета, приоритетной нет. В Москву на экспертизу доставлены два из трех черных ящиков.

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