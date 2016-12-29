Пленка третьего черного ящика Ту-154 деформирована, но подлежит частичной расшифровке

Обнаруженная пленка с третьего бортового самописца самолета Ту-154 деформирована, но частично ее можно расшифровать, сообщил источник в Минобороне.

Третий черный ящик Ту-154 разрушен, но специалисты попробуют восстановить пленку, найденную отдельно от защитной оболочки.: «Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке».Состояние двух других бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. Их расшифровка проводится в Москве.Все обнаруженные обломки Ту-154 подняты из воды. Всего найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.Спасатели сообщили о завершении основных поисковых работ в акватории Чёрного моря. Сейчас эксперты готовятся к выкладке фрагментов самолета на специальной площадке в Сочи.Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря, на борту находились 92 человека.