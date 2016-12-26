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  • 26.12, 08:46

Первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 вылетел в Москву

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Первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 вылетел в Москву

Первый самолет с останками погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> вылетел в Москву

За первые сутки поисковой операции в районе авиакатастрофы Ту-154 обнаружено 11 тел и 154 фрагмента.

Первый самолет с останками погибших в авиакатастрофе близ Сочи вылетел в Москву утром 26 декабря.

Минобороны РФ: «Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России».

У родственников погибших начали брать биоматериалы для проведения анализа ДНК.

В Минобороны также сообщили, что военным удалось более точно определить район падения Ту-154, но поисковая операция осложняется рельефом дна.

Минобороны РФ: «Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна».

Группировка привлекаемых сил в зоне катастрофы увеличена до 3,5 тыс. человек, к операции присоединились 7 судов Черноморского флота со специальным оборудованием.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 5:27 25 декабря через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, куда ранее прилетел из подмосковного Чкаловская на дозаправку. На его борту находились военнослужащие, съемочные группы телеканалов «Звезда», НТВ и Первого канала, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Траурные мероприятия сегодня проходят по всей России, а также у зданий российских дипмиссий во многих странах мира.

Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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