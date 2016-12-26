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  • 26.12, 08:46
Крушение Ту-154: траурные мероприятия проходят по всей России. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крушение Ту-154: траурные мероприятия проходят по всей России

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Крушение Ту-154: траурные мероприятия проходят по всей России

Крушение <nobr>Ту-154</nobr>: траурные мероприятия проходят по всей России

    Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны сегодня выражают миллионы россиян.

    Траурные мероприятия проходят в Сочи. Горожане возлагают цветы к пристани морского порта и зажигают на побережье свечи. На воду спустили венки. В храме на территории местного аэропорта прошла поминальная служба.

    Цветы и свечи появились и на Графской пристани в Севастополе. К стихийному мемориалу приходят десятки людей. Скорбят и жители Донецка. В городе прошел траурный митинг. Возле здания местной администрации установили стенд с фамилиями погибших.

    Во Владивостоке приспустили все государственные флаги. В Покровском кафедральном соборе состоялась панихида по жертвам катастрофы. Молебен отслужили и в храме святого Праведного Иоанна Кронштадского.

    Акции скорби проходят и в других российских городах.

    Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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