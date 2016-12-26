Крушение Ту-154: траурные мероприятия проходят по всей России

Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны сегодня выражают миллионы россиян.
Цветы и свечи появились и на Графской пристани в Севастополе. К стихийному мемориалу приходят десятки людей. Скорбят и жители Донецка. В городе прошел траурный митинг. Возле здания местной администрации установили стенд с фамилиями погибших.
Во Владивостоке приспустили все государственные флаги. В Покровском кафедральном соборе состоялась панихида по жертвам катастрофы. Молебен отслужили и в храме святого Праведного Иоанна Кронштадского.
Акции скорби проходят и в других российских городах.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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