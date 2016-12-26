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  • 26.12, 02:55

Минобороны: ансамбль Александрова будет жить

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Минобороны: ансамбль Александрова будет жить

Минобороны: ансамбль Александрова будет жить

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, 68 сотрудников и артистов которого погибли в катастрофе Ту-154, останется символом российской армии и России. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

Николай Панков, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ: «Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек, и, конечно, потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить. Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны».

Как сообщает РИА Новости, все семьи артистов ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе, получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

Тем временем в Сербии хотят назвать в честь хора имени Александрова парк в центре Белграда. Об этом говорится в сообщении правительства Сербии.

Напомним, сотрудники и артисты знаменитого на весь мир ансамбля составили большую часть погибших при катастрофе Ту-154 Минобороны. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить военных на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Москвичи несут к концертному залу «Александровский» цветы и свечи. Гибель артистов ансамбля стала большой потерей для всего мира.

Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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