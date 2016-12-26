Минобороны: ансамбль Александрова будет жить

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, 68 сотрудников и артистов которого погибли в катастрофе
Ту-154, останется символом российской армии и России. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.
Как сообщает РИА Новости, все семьи артистов ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе, получат выплаты в размере одного миллиона рублей.
Тем временем в Сербии хотят назвать в честь хора имени Александрова парк в центре Белграда. Об этом говорится в сообщении правительства Сербии.
Напомним, сотрудники и артисты знаменитого на весь мир ансамбля составили большую часть погибших при катастрофе Ту-154 Минобороны. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить военных на авиабазе Хмеймим с Новым годом.
стала большой потерей для всего мира.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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