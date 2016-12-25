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  • 25.12, 11:44
Ансамбль имени Александрова год назад участвовал в новогодней программе НТВ. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, музыка и музыканты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ансамбль имени Александрова год назад участвовал в новогодней программе НТВ

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Ансамбль имени Александрова год назад участвовал в новогодней программе НТВ

Ансамбль имени Александрова год назад участвовал в новогодней программе НТВ

    На борту лайнера Ту-154 в Латакию летели журналисты и музыканты дважды краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Год назад артисты ансамбля были участниками новогодней программы на НТВ.

    Это не только крупнейший, но и один из старейших творческих коллективов России. Он дал тысячи концертов за 88 лет. Хор Александрова провожал бойцов Красной армии с Белорусского вокзала на смертельную борьбу с фашистами. А потом артисты пели прямо на фронте под свистящими пулями, поддерживая тех, кто защищал родину.

    В 1928 году в хоре было всего 12 человек: пели для своих, для армейских, на уровне самодеятельности. Но уже через семь лет ансамбль под руководством Александра Александрова насчитывал 135 музыкантов. После Великой Отечественной управление взял в свои руки сын основателя — Борис, автор знаменитого мюзикла «Свадьба в Малиновке». Благодаря ему о хоре российских военнослужащих узнали во всем мире — гастроли по Европе проходили с оглушительным успехом.

    Легендарную песню «Журавли», например, за границей впервые спели артисты этого ансамбля. Сейчас в коллективе 186 человек. Талантливых участников сюда отправляют прямо из военкомата — новобранцы идут с удовольствием. Ни один концерт, посвященный годовщинам войн и сражений, не проходит без хора Александрова.

    Одно из последних выступлений артистов — концерт, посвященный 75-летию битвы за Москву. Он состоялся в ноябре на сцене альма-матер хора — театра Российской армии. Ролик сейчас набирает просмотры в социальных сетях. Под ним пользователи оставляют комментарии, полные надежд.

    Как сообщалось, на борту самолета Ту-154, разбившегося в районе Сочи, находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих.

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