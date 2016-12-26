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  • 26.12, 02:55

МЧС нарастило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

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МЧС нарастило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

МЧС нарастило группировку водолазов в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr>

В Чёрном море в районе крушения Ту-154 увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон».

Из сообщения Южного регионального центра МЧС: «Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами „Фалькон“».

Погода позволяет и ночью обследовать акваторию Чёрного моря. В районе поиска установлены мощные прожекторы и световые башни, с их помощью освещается территория до 80 метров вокруг судов, на которых они установлены, отметили в МЧС.

Катера МЧС обследовали более 100 кв. км в акватории Чёрного моря, наземные поисковые группы прошли свыше 10 км побережья. К поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой удалось облететь площадь свыше 240 кв. км. В авиационную группу входят семь самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников, передает «Интерфакс».

Всего в поисковой операции задействованы более 3 тысяч человек и свыше 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение после вылета из аэропорта Сочи в воскресенье утром. Место катастрофы обнаружено, проводится поисковая операция. Жертвами трагедии стали 92 человека. В России сегодня объявлен день траура.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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