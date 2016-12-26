Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря в России объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы
изменил сетку вещания, в понедельник на канале не будут показывать рекламу.
Ту-154. Во многих российских городах проходят акции скорби.
В Екатеринбурге на фасаде здания «Ельцин Центра» в память о погибших при крушении Ту-154 зажглась траурная свеча.
Почтили память жертв катастрофы в Ростове-на-Дону и Тюмени.
Корпорация Google в связи с трагедией поместила черную траурную ленту на страницу поисковика.
Самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, представители российских СМИ. В катастрофе погибли трое журналистов НТВ.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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