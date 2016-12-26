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  • 26.12, 02:55

Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы Ту-154

6 комментариев
Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы Ту-154

Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: molekb /vk.com

    • 26 декабря в России объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154. Во многих российских городах проходят акции скорби.

    По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Российские телеканалы сняли с эфира развлекательные программы. Телеканал НТВ также изменил сетку вещания, в понедельник на канале не будут показывать рекламу.

    В Екатеринбурге на фасаде здания «Ельцин Центра» в память о погибших при крушении Ту-154 зажглась траурная свеча.

    Почтили память жертв катастрофы в Ростове-на-Дону и Тюмени.


    Несмотря на поздний час, люди продолжают нести цветы в аэропорт Сочи. Там появился мемориал, на котором установлены фотографии разбившегося самолета и погибшей в катастрофе Елизаветы Глинки.

    Вечная память пассажирам и членам экипажа ТУ-154 🕯🙏🏻

    Фото опубликовано K A P A N A D Z E 😈🇬🇪 (@_d.k.666_)


    Корпорация Google в связи с трагедией поместила черную траурную ленту на страницу поисковика.

    Россия погрузилась в траур по жертвам катастрофы Ту-154. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, представители российских СМИ. В катастрофе погибли трое журналистов НТВ.

    Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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