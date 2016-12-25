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  • 25.12, 11:45
Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154

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Журналисты НТВ находились на борту разбившегося <nobr>Ту-154</nobr>

Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154

Журналисты НТВ находились на борту разбившегося <nobr>Ту-154</nobr>

    Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были на борту потерпевшего крушение в районе Сочи Ту-154.

    Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.

    На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. Помимо журналистов НТВ на борту также находились репортеры Первого канала и телеканала «Звезда».

    Женя.?
    Олег.?
    Ребята..!?

    Опубликовано Владимиром Прудниковым 24 декабря 2016 г.


    Звукооператор Евгений Толстов перед вылетом из подмосковного Чкаловска выложил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что отправляется в Латакию.
    Опубликовано Евгением Толстовым 24 декабря 2016 г.

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