Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154

Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были на борту потерпевшего крушение в районе Сочи Ту-154 .

Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. Помимо журналистов НТВ на борту также находились репортеры Первого канала и телеканала «Звезда».Звукооператор Евгений Толстов перед вылетом из подмосковного Чкаловска выложил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что отправляется в Латакию.