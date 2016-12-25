Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154

Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были на борту потерпевшего крушение в районе Сочи
Ту-154.
На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. Помимо журналистов НТВ на борту также находились репортеры Первого канала и телеканала «Звезда».
Женя.?Опубликовано Владимиром Прудниковым 24 декабря 2016 г.
Олег.?
Ребята..!?
Звукооператор Евгений Толстов перед вылетом из подмосковного Чкаловска выложил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что отправляется в Латакию.
Опубликовано Евгением Толстовым 24 декабря 2016 г.
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