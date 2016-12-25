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  • 26.12, 02:54
К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи

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К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи

К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи

К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи

    В Киеве, Минске, Риге, Лондоне и других городах люди несут свечи и цветы к посольствам РФ в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154.

    Киевляне несут цветы к посольству РФ на Воздухофлотском проспекте. Люди оставляют записки с соболезнованиями российскому народу, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

    Минчане также оставляют цветы и зажженные лампадки возле ограды посольства России. Сюда же доставили корзину с цветами от министерства обороны Белоруссии.

    Жители Риги с цветами и свечами идут к зданию посольства РФ в Латвии на улице Антонияс, 2. Люди приносят фотографии с изображением самолета и памятные записки. Многие приходят с детьми. Соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в своем Twitter выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.



    В Алматы у консульства РФ люди оставляют цветы и записки со словами скорби.

    В Лондоне люди с цветами идут к зданию посольства РФ. В Москве цветы и свечи несут к телецентру «Останкино», зданию фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Доктор Лиза, и концертному залу «Александровский», где проходят репетиции ансамбля имени Александрова.

    Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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