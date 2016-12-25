К посольствам РФ в разных странах несут цветы и свечи

В Киеве, Минске, Риге, Лондоне и других городах люди несут свечи и цветы к посольствам РФ в знак скорби по погибшим в катастрофе
РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ту-154.
Минчане также оставляют цветы и зажженные лампадки возле ограды посольства России. Сюда же доставили корзину с цветами от министерства обороны Белоруссии.
Жители Риги с цветами и свечами идут к зданию посольства РФ в Латвии на улице Антонияс, 2. Люди приносят фотографии с изображением самолета и памятные записки. Многие приходят с детьми. Соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в своем Twitter выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
My condolences to families and friends of victims of #Russia #Tu154 plane crash over the Black Sea— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 декабря 2016 г.
В Алматы у консульства РФ люди оставляют цветы и записки со словами скорби.
В Лондоне люди с цветами идут к зданию посольства РФ. В Москве цветы и свечи несут к телецентру «Останкино», зданию фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Доктор Лиза, и концертному залу «Александровский», где проходят репетиции ансамбля имени Александрова.
Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии